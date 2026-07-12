Les Balades de l’Émerveillement® En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre
vendredi 7 août 2026 · En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Les Balades de l’Émerveillement®
En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vivez un moment de complicité en famille avec les Balades de l’Émerveillement® ! Au cœur des Pyrénées, près de Bagnères-de-Bigorre, partagez un temps de jeu, de joie et de détente au contact de la nature. Toute l’année, sur rendez-vous.
Balade en famille (jusqu’à 10 personnes par famille)
Prévoir un équipement de randonnée (gourde, chaussures de marche, encas, crème solaire, casquette..) .
En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 28 29 91 lacacteequicaquette@gmail.com
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English :
Enjoy a special moment with your family on the “Balades de l’Émerveillement”®! In the heart of the Pyrenees, near Bagnères-de-Bigorre, share a time of play, joy, and relaxation surrounded by nature. Available year-round by appointment.
L’événement Les Balades de l’Émerveillement® Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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