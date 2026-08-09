UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riec-sur-Bélon

Concert en terasse Brasserie Le Grain du Ponant Riec-sur-Bélon

dimanche 9 août 2026 · Brasserie Le Grain du Ponant · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Brasserie Le Grain du Ponant
Adresse
7 Rue de Pont Len
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Concert en terasse

Brasserie Le Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Pour la 6ème année, la musique irlandaise résonnera à la Brasserie Le grain du ponant pour le plus grand plaisir du public. Un rendez-vous d’été qui devient incontournable le dernier jour du FIL (Festival Interceltique de Lorient)
Côté technique, des danses jigs, reels, hornpipes, mazurka et utres barndances
Aux sons des violon, flûte, bouzouki, guitare, bodhran, mandoline et accordéon.
Entrée libre petite restauration sur place.   .

Brasserie Le Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 61 33 36 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert en terasse Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)