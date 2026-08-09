Concert en terasse Brasserie Le Grain du Ponant Riec-sur-Bélon
dimanche 9 août 2026 · Brasserie Le Grain du Ponant · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Concert en terasse
Brasserie Le Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 21:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Pour la 6ème année, la musique irlandaise résonnera à la Brasserie Le grain du ponant pour le plus grand plaisir du public. Un rendez-vous d’été qui devient incontournable le dernier jour du FIL (Festival Interceltique de Lorient)
Côté technique, des danses jigs, reels, hornpipes, mazurka et utres barndances
Aux sons des violon, flûte, bouzouki, guitare, bodhran, mandoline et accordéon.
Entrée libre petite restauration sur place. .
Brasserie Le Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 61 33 36 63
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English :
L’événement Concert en terasse Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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