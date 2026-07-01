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Concert en terrasse Black Limousine L’Endroit Orthez

samedi 25 juillet 2026 · L'Endroit · Orthez

Concert en terrasse Black Limousine L’Endroit Orthez

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Endroit
Adresse
15 place du Foirail
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Concert en terrasse Black Limousine

L’Endroit 15 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Sur réservation.   .

L’Endroit 15 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 14 87 

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English : Concert en terrasse Black Limousine

L’événement Concert en terrasse Black Limousine Orthez a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn

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