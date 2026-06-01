Madiran

Concert En Tol Sarmiento

MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

A l’occasion des Fêtes de Madiran du 13 au 16 août, En Tol Sarmiento se produit à Madiran !

Groupe phénomène, aux consonances punk-rock-ska ultra festive, c’est le concert à ne pas manquer ! Après Barcelone, Madrid et trois Arena déjà complets en 2027 à Vitoria-Gasteiz, En Tol Sarmiento débarque à Madiran le vendredi 14 août 2026.

Un programme bien festif pour cette soirée, avec

20h Première Partie | SAN 2 MI MESURE

22h30 Concert | EN TOL SARMIENTO

00h Bal | DJ BALPORÈS

INSCRIPTIONS SUR HELLOASSO

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MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 89 96 cdfmadiran@gmail.com

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English :

For the Fêtes de Madiran from August 13 to 16, En Tol Sarmiento performs in Madiran!

A punk-rock-ska phenomenon with an ultra-festive sound, this is a concert not to be missed! After Barcelona, Madrid and three sold-out arenas in 2027 in Vitoria-Gasteiz, En Tol Sarmiento arrives in Madiran on Friday, August 14, 2026.

A festive program for this evening, with

8pm: Opening act | SAN 2 MI MESURE

10:30pm: Concert | EN TOL SARMIENTO

00h Ball | DJ BALPORÈS

REGISTRATION ON HELLOASSO

L’événement Concert En Tol Sarmiento Madiran a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65