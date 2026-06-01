Concert En Tol Sarmiento Madiran
Concert En Tol Sarmiento Madiran vendredi 14 août 2026.
Madiran
Concert En Tol Sarmiento
MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
A l’occasion des Fêtes de Madiran du 13 au 16 août, En Tol Sarmiento se produit à Madiran !
Groupe phénomène, aux consonances punk-rock-ska ultra festive, c’est le concert à ne pas manquer ! Après Barcelone, Madrid et trois Arena déjà complets en 2027 à Vitoria-Gasteiz, En Tol Sarmiento débarque à Madiran le vendredi 14 août 2026.
Un programme bien festif pour cette soirée, avec
20h Première Partie | SAN 2 MI MESURE
22h30 Concert | EN TOL SARMIENTO
00h Bal | DJ BALPORÈS
INSCRIPTIONS SUR HELLOASSO
.
MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 89 96 cdfmadiran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Fêtes de Madiran from August 13 to 16, En Tol Sarmiento performs in Madiran!
A punk-rock-ska phenomenon with an ultra-festive sound, this is a concert not to be missed! After Barcelona, Madrid and three sold-out arenas in 2027 in Vitoria-Gasteiz, En Tol Sarmiento arrives in Madiran on Friday, August 14, 2026.
A festive program for this evening, with
8pm: Opening act | SAN 2 MI MESURE
10:30pm: Concert | EN TOL SARMIENTO
00h Ball | DJ BALPORÈS
REGISTRATION ON HELLOASSO
L’événement Concert En Tol Sarmiento Madiran a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Madiran (Hautes-Pyrénées)
- Quinzaine de l’image Madiran 27 juin 2026
- Musique en Madiran À l’église Madiran 28 juillet 2026
- Musique en Madiran À l’église Madiran 30 juillet 2026
- Musique en Madiran À l’église Madiran 4 août 2026
- La Foulée du Madiran village Madiran 4 octobre 2026