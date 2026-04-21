Madiran

La Foulée du Madiran

village MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Entre vignes, sentiers et patrimoine, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse de cet événement incontournable. Une journée pour se dépasser, partager et découvrir la richesse de notre région.

Départ depuis le village de Madiran, avec passage devant le magnifique Prieuré, joyau historique du village.

Une expérience sportive et festive à ne pas manquer !

Ce rendez-vous sportif est en plein cœur de l’appellation Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh

– Trail nature de 21 kms

– Course du Tannat de 15 kms

– Marche du Pacherenc 14 kms

– Rando épicurienne de 9 kms

– Course des pitchouns

A l’arrivée dégustation de bourret, buvette, repas avec produits locaux et animation avec un groupe musical.

Dans le cadre d’Octobre Rose 1 inscription = 1€ reversé à la Ligue Contre le Cancer .

village MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 86 28 79 13 lanewfouleedumadiran@orange.fr

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English :

Between vineyards, trails and heritage, let yourself be carried away by the warm atmosphere of this not-to-be-missed event. A day to excel, share and discover the richness of our region.

Departure from the village of Madiran, passing in front of the magnificent Prieuré, the village’s historic jewel.

A sporting and festive experience not to be missed!

L’événement La Foulée du Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65