Musique en Madiran À l’église Madiran
Musique en Madiran À l’église Madiran mardi 4 août 2026.
Madiran
Musique en Madiran
À l’église MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Entre églises et châteaux du vignoble madiranais, le festival de musique classique Musique en Madiran propose une série de concerts de musique classique suivis par des dégustations de vins offertes par les producteurs des vins de Madiran et de Pacherenc du Vic Bilh.
En clôture du festival, un des artistes invités est intronisé dans la Confrérie des Vins de Madiran.
Au programme de la soirée
Ensemble vocal Resonet in Païs dirigé par Lucie Tenet, programme de chants anglais et français des 16ème et 20ème siècles.
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À l’église MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 57 69 09 musiqueenmadiran@wanadoo.fr
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English :
Between the churches and châteaux of the Madiran vineyards, the Musique en Madiran classical music festival offers a series of classical music concerts followed by wine tastings hosted by the producers of Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines.
To close the festival, one of the guest artists is inducted into the Confrérie des Vins de Madiran.
Evening program
Ensemble vocal Resonet in Païs directed by Lucie Tenet, a program of English and French songs from the 16th and 20th centuries.
L’événement Musique en Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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