Madiran

Quinzaine de l’image

MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La 13ème édition du festival vous attend.

Un festival photo organisé chaque année. Des centaines de photographies sont exposées gratuitement dans les rues et lieux publics. L’événement met en avant des photographes amateurs et professionnels autour de thèmes artistiques et humains.

Suite de l’après-midi après Maubourguet

16h30, présentation de la série Liban du sud, l’impossible retour d’Angéline Desdevises, lauréate du concours des jeunes talents

17h30, Vin d’honneur, place Doussine.

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MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 association@peleyre.fr

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English :

The 13th edition of the festival awaits you.

An annual photo festival. Hundreds of photographs are exhibited free of charge in streets and public places. The event showcases amateur and professional photographers around artistic and human themes.

Continuation of the afternoon after Maubourguet

4:30 pm, presentation of the series Liban du sud, l’impossible retour by Angéline Desdevises, winner of the Young Talents competition

5:30pm, Vin d’honneur, place Doussine.

L’événement Quinzaine de l’image Madiran a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65