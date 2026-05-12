Madiran

Musique en Madiran

À l’église MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Entre églises et châteaux du vignoble madiranais, le festival de musique classique Musique en Madiran propose une série de concerts de musique classique suivis par des dégustations de vins offertes par les producteurs des vins de Madiran et de Pacherenc du Vic Bilh.

En clôture du festival, un des artistes invités est intronisé dans la Confrérie des Vins de Madiran.

Au programme de la soirée

Concert de Tango argentin par le Quatuor CALIENTE, programme Double A .

Quatuor Caliente

Lysandre Donoso, bandonéon

Michel Berrier, violon

Eric Chalan, contrebasse

Cédric Lorel, piano

Tango, valse, milonga… Entre tradition et modernité, le Quatuor Caliente propose un programme aussi riche que varié, à travers des compositions des plus grands maîtres argentins de Plaza à Pugliese, de Salgan à Troilo, en passant bien sûr par le maestro Astor Piazzolla, chaque instrument est mis à l’honneur. Un programme en forme de voyage vers une époque déjà lointaine, et pourtant toujours bien vivante, véritable âge d’or d’une danse, d’une musique et d’une ville, cette Buenos Aires fascinante qui ne demande qu’à s’enflammer et vous envouter…

.

À l’église MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 57 69 09 musiqueenmadiran@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between the churches and châteaux of the Madiran vineyards, the Musique en Madiran classical music festival offers a series of classical music concerts followed by wine tastings hosted by the producers of Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines.

To close the festival, one of the guest artists is inducted into the Confrérie des Vins de Madiran.

Evening program

Concert of Argentine Tango by the Quatuor CALIENTE, Double A program.

Caliente Quartet

Lysandre Donoso, bandoneon

Michel Berrier, violin

Eric Chalan, double bass

Cédric Lorel, piano

Tango, waltz, milonga? Between tradition and modernity, the Quatuor Caliente offers a program as rich as it is varied, with compositions by the greatest Argentine masters: from Plaza to Pugliese, from Salgan to Troilo, not forgetting, of course, maestro Astor Piazzolla, each instrument is given pride of place. A program in the form of a journey back to an era long gone, yet still very much alive, the golden age of a dance, a music and a city, this fascinating Buenos Aires, just waiting to catch fire and bewitch you?

L’événement Musique en Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65