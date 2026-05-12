Musique en Madiran À l’église Madiran
Musique en Madiran À l’église Madiran mardi 28 juillet 2026.
Madiran
Musique en Madiran
À l’église MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Entre églises et châteaux du vignoble madiranais, le festival de musique classique Musique en Madiran propose une série de concerts de musique classique suivis par des dégustations de vins offertes par les producteurs des vins de Madiran et de Pacherenc du Vic Bilh.
En clôture du festival, un des artistes invités est intronisé dans la Confrérie des Vins de Madiran.
Au programme de la soirée
Concert de Tango argentin par le Quatuor CALIENTE, programme Double A .
Quatuor Caliente
Lysandre Donoso, bandonéon
Michel Berrier, violon
Eric Chalan, contrebasse
Cédric Lorel, piano
Tango, valse, milonga… Entre tradition et modernité, le Quatuor Caliente propose un programme aussi riche que varié, à travers des compositions des plus grands maîtres argentins de Plaza à Pugliese, de Salgan à Troilo, en passant bien sûr par le maestro Astor Piazzolla, chaque instrument est mis à l’honneur. Un programme en forme de voyage vers une époque déjà lointaine, et pourtant toujours bien vivante, véritable âge d’or d’une danse, d’une musique et d’une ville, cette Buenos Aires fascinante qui ne demande qu’à s’enflammer et vous envouter…
.
À l’église MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 57 69 09 musiqueenmadiran@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Between the churches and châteaux of the Madiran vineyards, the Musique en Madiran classical music festival offers a series of classical music concerts followed by wine tastings hosted by the producers of Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines.
To close the festival, one of the guest artists is inducted into the Confrérie des Vins de Madiran.
Evening program
Concert of Argentine Tango by the Quatuor CALIENTE, Double A program.
Caliente Quartet
Lysandre Donoso, bandoneon
Michel Berrier, violin
Eric Chalan, double bass
Cédric Lorel, piano
Tango, waltz, milonga? Between tradition and modernity, the Quatuor Caliente offers a program as rich as it is varied, with compositions by the greatest Argentine masters: from Plaza to Pugliese, from Salgan to Troilo, not forgetting, of course, maestro Astor Piazzolla, each instrument is given pride of place. A program in the form of a journey back to an era long gone, yet still very much alive, the golden age of a dance, a music and a city, this fascinating Buenos Aires, just waiting to catch fire and bewitch you?
L’événement Musique en Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Madiran (Hautes-Pyrénées)
- Vide greniers MADIRAN Madiran 24 mai 2026
- La Braderie des Ambassadeurs à la Maison des Vins de Madiran MADIRAN Madiran 24 mai 2026
- Musique en Madiran À l’église Madiran 4 août 2026
- La Foulée du Madiran village Madiran 4 octobre 2026