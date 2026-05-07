Concert en Trio Sarah Lancu, Bruno Dubarry et Kristi Gjezi Château d’Orion Orion

Orion

Concert en Trio Sarah Lancu, Bruno Dubarry et Kristi Gjezi

Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Ces trois brillants interprètes, membres de l’Orchestre du Capitole de Toulouse se sont associés pour nous proposer un programme exceptionnel, Mozart, Beethoven et Schubert. L’année dernière, le 25 juillet nous avions accueilli Sarah Lancu qui avait interprété des Mélodies hébraïques en duo avec le pianiste David Bismuth. La beauté et la puissance du son de son violoncelle nous a donné envie de la réinviter. .

Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 48 26 13 rencontre.orion@gmail.com

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English : Concert en Trio Sarah Lancu, Bruno Dubarry et Kristi Gjezi

L’événement Concert en Trio Sarah Lancu, Bruno Dubarry et Kristi Gjezi Orion a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Béarn des Gaves