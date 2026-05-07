Concert Paul Lay Château d’Orion Orion
Concert Paul Lay Château d’Orion Orion vendredi 10 juillet 2026.
Orion
Concert Paul Lay
Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert avec Paul Lay (piano)
Le Béarnais Paul Lay, a connu en dix ans une ascension fulgurante qui en fait une des stars mondiales du piano de jazz. Il est acclamé aujourd’hui dans les plus grands festivals, soit en solo soit en formation avec d’autres interprètes ou chanteurs. Nous avons la chance qu’il nous fasse l’honneur de revenir sur ses terres originelles et de choisir Orion pour cela. Par sa formation classique Toulouse puis CNSM de Paris, il sait passer d’un registre à l’autre. Et soyons en sûrs, c’est ce qu’il fera dans nos murs. .
Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 48 26 13 rencontre.orion@gmail.com
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English : Concert Paul Lay
L’événement Concert Paul Lay Orion a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Béarn des Gaves
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