Regnéville-sur-Mer

Concert Enomistyk

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ce duo fusionnel et éclectique vous fera vibrer avec leur style unique Opérap’élect’Rock. Préparez-vous pour des reprises réinventées et décalées, des mashups et des medleys explosifs de légende tels que AC/DC, Queen, Pink Floyd Gala, Diam’s, ou Les Rita Mitsouko … ainsi que quelques compositions originales. Avec leurs guitares acoustique et électriques, leur beat machine et leur synthétiseur, Enomistyk vous emportera dans des envolées lyriques et des solos sismiques.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert Enomistyk

L’événement Concert Enomistyk Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme