CONCERT ENSELME DOHR SOUEICHKFÉ Soueich
CONCERT ENSELME DOHR SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 1 juillet 2026.
Soueich
CONCERT ENSELME DOHR
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Concert d’Enselme Dohr Blues & Rock
Concert d’Enselme Dohr Blues & Rock, guitariste à la voix profonde, Enselme colle aux sources du blues. 5 .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Enselme Dohr Blues & Rock Concert
L’événement CONCERT ENSELME DOHR Soueich a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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