UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT ENSELME DOHR SOUEICHKFÉ Soueich

CONCERT ENSELME DOHR SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
SOUEICHKFÉ
Adresse
Chemin des Gîtes
Ville
31160 Soueich
Département
Haute-Garonne
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
5 5 5

Soueich

CONCERT ENSELME DOHR

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Concert d’Enselme Dohr Blues & Rock
Concert d’Enselme Dohr Blues & Rock, guitariste à la voix profonde, Enselme colle aux sources du blues. 5  .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enselme Dohr Blues & Rock Concert

L’événement CONCERT ENSELME DOHR Soueich a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Soueich (Haute-Garonne)