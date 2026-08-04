Concert Ensemble Paris Opéra Mesquer
samedi 22 août 2026 · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Concert Ensemble Paris Opéra
Eglise de Mesquer Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Opera Sinfonia présente un programme mêlant les plus célèbres airs et duos du répertoire lyrique et sacré. Verdi, Puccini, Gounod, Bellini… interprétés par deux voix d’exception.
Clémence Lévy, soprano, et Matthieu Justine, ténor, vous transporteront au cœur des plus grandes pages de l’opéra dans un écrin intimiste, accompagnés par les musiciens de l’Ensemble Paris Opéra.
Au programme airs et duos de Verdi, Puccini, Gounod, Bellini, et de belles pages du répertoire sacré.
Avec Clémence Lévy, soprano — Matthieu Justine, ténor — Laurence Stricker, flûte — JeanBaptiste Courtin, violon — François Martigné, alto — Guillaume Martigné, violoncelle.
Une parenthèse lyrique et sacrée, le temps d’une soirée inoubliable .
Eglise de Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 70 98 22 opera.sinfonia@orange.fr
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English :
L’événement Concert Ensemble Paris Opéra Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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