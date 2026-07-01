Concert | Ensemble Pyxis Saint-Marcel-du-Périgord
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Marcel-du-Périgord
Informations pratiques
Saint-Marcel-du-Périgord
Concert | Ensemble Pyxis
Eglise Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Les saisons de quitterie sont heureuses d’accueillir l’ensemble PYXIS pour une série de concerts exceptionnels. Ces 5 musiciens de talent qui seront présents sur la commune en répétitions durant toute la semaine exécuteront un programme varié instrumental et lyrique autour de l’Opéra, des rythmes du tango et des mélodies de Maurice Ravel et de contemporains.
Chaque concert sera clôturé par un cocktail de rencontre avec les musiciens. .
Eglise Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 33 78 84 sandrineguillot87@orange.fr
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English : Concert | Ensemble Pyxis
L’événement Concert | Ensemble Pyxis Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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