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CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Pont de Montvert Sud Mont Lozère lundi 27 juillet 2026.

Adresse
Temple
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
Participation libre

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Sous la direction de Pierre CONTAT, l’ensemble interprètera les oeuvres de Orlando DE LASSUS, Sergeï RACHMANINOV, Claudio MONTEVERDI, Benjamin BRITTEN, Bela BARTOK, John DOWLAND, Pedro DE ESCOBAR, Carlo GESUALDO   .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Concert by the A La Vida Vocal Ensemble.

L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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