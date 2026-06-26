CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Pont de Montvert Sud Mont Lozère lundi 27 juillet 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Sous la direction de Pierre CONTAT, l’ensemble interprètera les oeuvres de Orlando DE LASSUS, Sergeï RACHMANINOV, Claudio MONTEVERDI, Benjamin BRITTEN, Bela BARTOK, John DOWLAND, Pedro DE ESCOBAR, Carlo GESUALDO .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Concert by the A La Vida Vocal Ensemble.
L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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