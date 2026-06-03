UN ÉTÉ AVEC LE PARC RELIGIONS, CROYANCES ET CARDABELLES Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC RELIGIONS, CROYANCES ET CARDABELLES Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 24 juillet 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC RELIGIONS, CROYANCES ET CARDABELLES
Office de Tourisme Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Une visite à deux voix pour explorer les sites du village liés à l’histoire des religions dans les Cévennes et découvrir les petits porte bonheurs et autres superstitions du massif du mont Lozère.
Tout public, enfants à partir de 12 ans
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94
Une visite à deux voix -Mariette Emile, guide conférencière, et Luc Glardon (PNC) pour explorer les sites du village liés à l’histoire des religions dans les Cévennes et découvrir les petits porte bonheurs et autres superstitions du massif du mont Lozère. A cette occasion quelques objets de la future maison de mont Lozère seront exceptionnellement sortis de leurs réserves.
Tout public, enfants à partir de 12 ans
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .
Office de Tourisme Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
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English :
A two-voice visit to explore the village’s sites linked to the history of religion in the Cévennes, and discover the little goodies and superstitions of the Mont Lozère massif.
Open to all, children aged 12 and over
Information and bookings OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC RELIGIONS, CROYANCES ET CARDABELLES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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