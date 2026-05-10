VISITES DE FERMES 2026 LES CHATAIGNERAIES DE MATTHIAS Lieu-dit Le Massufret Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

VISITES DE FERMES 2026 LES CHATAIGNERAIES DE MATTHIAS

Lieu-dit Le Massufret Fontaine Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Matthias vous propose de visiter sa châtaigneraie pluri centenaire patrimoniale, de vous présenter les différentes techniques de culture, de récolte et de transformation, de déguster ses produits de la ferme.

Sur inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

Cet été, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

Pour Matthias, la forêt est une histoire de racines il représente la 5ème génération d’une lignée dédiée aux métiers du végétal.

Si c’est dans les massifs vosgiens qu’il a fait ses premières armes, son enfance est encré à Saint-Maurice-de-Ventalon dans la maison familiale du hameau du Masmin.

En 2007, son diplôme de gestion forestière en poche, il choisit de s’y installer définitivement. Après avoir forgé son expérience à la scierie de Jalcreste et exploré l’art de la confiture, il se consacre aujourd’hui à la sauvegarde d’un trésor local. Propriétaire de la dernière châtaigneraie encore productive de la commune, il entretient ce patrimoine pluri centenaire grâce à l’aide précieuse de brebis. Matthias vous ouvre les portes de ce lieu unique pour partager sa passion et vous faire découvrir ses marrons et produits artisanaux.

Information sur la visite

– Visite guidée de la châtaigneraie contexte et histoire de la châtaigne

– Présentation des techniques de remise en état, de culture, du mode de récolte et de transformation

– Dégustation sous les arbres (produits de la ferme)

– Possibilités d’achat

Information pratique

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Lieu-dit Le Massufret Fontaine Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Matthias invites you to visit his multi-century-old heritage chestnut grove, to learn about the various growing, harvesting and processing techniques, and to taste his farm products.

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026 LES CHATAIGNERAIES DE MATTHIAS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère