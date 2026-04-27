Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET TOUCHER

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Ce dernier week-end propose une immersion sensible autour du toucher et de l’ouïe deux sens qui invitent à l’ancrage, à l’équilibre et à l’écoute intérieure.

À travers le mouvement, la vibration sonore et la connexion à la nature, vous serez guidé.e vers une présence plus fine au corps et aux ressentis.

S’ancrer, écouter, ressentir pleinement.

Ce dernier week-end propose une immersion sensible autour du toucher et de l’ouïe deux sens qui invitent à l’ancrage, à l’équilibre et à l’écoute intérieure.

À travers le mouvement, la vibration sonore et la connexion à la nature, vous serez guidé.e vers une présence plus fine au corps et aux ressentis.

Programme du Week-end

Vendredi 19 mai

18h • Voyage sonore avec Agnès

19h • Repas partagé

Samedi 20 mai

9h • Initiation Tai Chi avec Chantal

10h30 • Atelier sophrologie avec Ana

12h • Repas végétal

15h • Balade et reconnaissance des plantes

19h • Repas végétal + exploration ATB sur le thème du Toucher avec Marie-Noëlle et Michel

20h • Voyage sonore avec Manon et Agnès (Ouvert à tous)

Dimanche 21 mai

9h • Yoga avec Anna

10h30 • Atelier somatique avec Manon

12h • Repas végétal .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 67 43 06 31

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English :

This final weekend offers a sensitive immersion in the senses of touch and hearing two senses that invite you to anchor, balance and listen to your inner self.

Through movement, sound vibration and connection to nature, you’ll be guided towards a finer presence in your body and your senses.

L’événement PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET TOUCHER Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère