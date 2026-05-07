FESTI’VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE vallée de l’abeiile noire Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FESTI’VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE

vallée de l’abeiile noire rucher pédagogique Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le festi-vallée de l’abeille noire le week-end du 4 et 5 juillet au bord du tarn (gps 44.3618932 ,3.6711405) .

Au programme ateliers participatifs, dégustations ventes, conférences, repas et soirée dansante

UN FESTI-VALLÉE BUCOLIQUE AU BORD DU TARN

Comme l’Abeille Noire fait partie de la faune sauvage, et pour affirmer cette qualité, la onzième édition de la fête se tiendra dans une forêt qui borde le Tarn, sur l’un de nos sites de conservation… (gps 44.3618932 ,3.6711405)

Nous y fêterons la conservation ludique et bucolique du naturel des populations d’abeilles autour de notre grand projet associatif rendre visible l’invisible, soit l’existence d’une apiculture trop discrète et pourtant bien survivante, qui respecte les droits de l’abeille, qui ne l’asservit pas mais la protège en échange de ses bienfaits.

Programme en cours d’élaboration ! .

vallée de l’abeiile noire rucher pédagogique Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 83 16

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English :

Le festi-vallée de l’abeille noire on the weekend of July 4 and 5 on the banks of the Tarn (gps 44.3618932 ,3.6711405) .

On the program: participatory workshops, tastings and sales, conferences, meals and dancing

L’événement FESTI’VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère