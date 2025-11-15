TOTAL FESTUM Pont de Montvert Sud Mont Lozère
TOTAL FESTUM Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 19 juin 2026.
TOTAL FESTUM
Le village Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
2026-06-19
Total Festum se tiendra cette année les 19 et 20 juin 2026 au Pont-de-Montvert !
Au programme concerts, conférences, lecture et d’autres animations !
Programme à venir .
Le village Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 60 49 80 66 48adoc@gmail.com
English :
Total Festum will be held this year on June 19 and 20, 2026 at Le Pont-de-Montvert!
On the program: concerts, lectures, readings and more!
German :
Total Festum findet dieses Jahr am 19. und 20. Juni 2026 in Le Pont-de-Montvert statt!
Auf dem Programm stehen Konzerte, Vorträge, Lesungen und andere Animationen!
Italiano :
Total Festum si terrà quest’anno il 19 e 20 giugno 2026 a Le Pont-de-Montvert!
In programma: concerti, conferenze, letture e altri eventi!
Espanol :
Total Festum se celebrará este año los días 19 y 20 de junio de 2026 en Le Pont-de-Montvert
En el programa: conciertos, conferencias, lecturas y otros actos
