Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCOURS DE PÂTÉ DU COMITÉ DES FÊTES

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 14:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des Fêtes du Pont de Montvert est très heureux de vous convier à son traditionnel Concours de pâté !

Le principe chaque personne qui le souhaite amènera son pâté pour entrer dans la compétition !

Le Comité des Fêtes du Pont de Montvert est très heureux de vous convier à son traditionnel Concours de pâté !

Le principe chaque personne qui le souhaite amènera son pâté pour entrer dans la compétition (inscription au concours au 07 62 75 83 23).

Place ensuite à la dégustation, à l’issue de laquelle nous élirons le vainqueur du concours. Le comité des fêtes prévoit l’apéritif et de quoi s’amuser pour les enfants !

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour partager un moment convivial et pour élire, à la fin, le meilleur pâté de l’année ! .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

The Comité des Fêtes du Pont de Montvert is delighted to invite you to its traditional pâté competition!

Here’s how it works: anyone who wants to can bring their own pâté to enter the competition!

L’événement CONCOURS DE PÂTÉ DU COMITÉ DES FÊTES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère