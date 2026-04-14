CONCOURS DE PÂTÉ DU COMITÉ DES FÊTES Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCOURS DE PÂTÉ DU COMITÉ DES FÊTES Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 13 juin 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCOURS DE PÂTÉ DU COMITÉ DES FÊTES
Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 14:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Comité des Fêtes du Pont de Montvert est très heureux de vous convier à son traditionnel Concours de pâté !
Le principe chaque personne qui le souhaite amènera son pâté pour entrer dans la compétition !
Le Comité des Fêtes du Pont de Montvert est très heureux de vous convier à son traditionnel Concours de pâté !
Le principe chaque personne qui le souhaite amènera son pâté pour entrer dans la compétition (inscription au concours au 07 62 75 83 23).
Place ensuite à la dégustation, à l’issue de laquelle nous élirons le vainqueur du concours. Le comité des fêtes prévoit l’apéritif et de quoi s’amuser pour les enfants !
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour partager un moment convivial et pour élire, à la fin, le meilleur pâté de l’année ! .
Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
The Comité des Fêtes du Pont de Montvert is delighted to invite you to its traditional pâté competition!
Here’s how it works: anyone who wants to can bring their own pâté to enter the competition!
L’événement CONCOURS DE PÂTÉ DU COMITÉ DES FÊTES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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