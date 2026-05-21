Pont de Montvert Sud Mont Lozère

ECOLE DE PÊCHE

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-17 2026-06-27 2026-07-01

Reprise de l’école de pêche les mercredis après-midi, les cours sont encadrés par un guide diplômé.

8 séances de fin mars aux vacances d’été, ces ateliers sont gratuits pour les enfants à partir de 8 ans.

Informations pratique matériel de pêche fourni, 7 enfants par groupe, le déplacement sur les lieux de pêche est assuré par les parents.

Reprise de l’école de pêche les mercredis après-midi, les cours sont encadrés par un guide diplômé.

8 séances de fin mars aux vacances d’été, ces ateliers sont gratuits pour les enfants à partir de 8 ans.

Informations pratique matériel de pêche fourni, 7 enfants par groupe, le déplacement sur les lieux de pêche est assuré par les parents. .

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 68 16 11 51 peche-mont-lozere@outlook.fr

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English :

Fishing school resumes on Wednesday afternoons, supervised by a qualified guide.

8 sessions from the end of March to the summer vacations, these workshops are free for children aged 8 and over.

Practical information: fishing tackle supplied, 7 children per group, parents responsible for travel to fishing sites.

L’événement ECOLE DE PÊCHE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère