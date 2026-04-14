Pont de Montvert Sud Mont Lozère

VIDE-GRENIER DE L’APE

place de l’Eglise Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association des parents d’élèves de l’école de l’Estournal organise son traditionnel vide grenier.

Pour participer rien de plus simple, contacter estournalape@gmail.com

Sur place également buvette et petite restauration à midi

L’association des parents d’élèves de l’école de l’Estournal organise son traditionnel vide grenier.

Pour participer rien de plus simple, contacter estournalape@gmail.com

Sur place également buvette et petite restauration à midi .

place de l’Eglise Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie estournalape@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Estournal school parents? association is organizing its traditional garage sale.

To take part, contact estournalape@gmail.com

Also on site: refreshment bar and light refreshments at lunchtime

L’événement VIDE-GRENIER DE L’APE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère