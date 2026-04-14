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VIDE-GRENIER DE L’APE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

VIDE-GRENIER DE L’APE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

VIDE-GRENIER DE L’APE Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 30 mai 2026.

Adresse : place de l'Eglise

Ville : 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Département : Lozère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

VIDE-GRENIER DE L’APE

place de l’Eglise Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’association des parents d’élèves de l’école de l’Estournal organise son traditionnel vide grenier.
Pour participer rien de plus simple, contacter estournalape@gmail.com

Sur place également buvette et petite restauration à midi
L’association des parents d’élèves de l’école de l’Estournal organise son traditionnel vide grenier.
Pour participer rien de plus simple, contacter estournalape@gmail.com

Sur place également buvette et petite restauration à midi   .

place de l’Eglise Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie   estournalape@gmail.com

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English :

The Estournal school parents? association is organizing its traditional garage sale.
To take part, contact estournalape@gmail.com

Also on site: refreshment bar and light refreshments at lunchtime

L’événement VIDE-GRENIER DE L’APE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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