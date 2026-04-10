Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FÊTE DE LA NATURE EN LOZÈRE LECTURES INSOLITES

Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Dans le cadre de la fête de la nature en Lozère venez participer le mardi 19 mai de 18h à 20h à des lectures insolites une balade qui mêle nature et culture à partir du Col de Finiels.

Inscrivez vous rapidement auprès de la bibliothèque par mail.

Dans le cadre de la fête de la nature en Lozère venez participer le mardi 19 mai de 18h à 20h à des lectures insolites une balade qui mêle nature et culture à partir du Col de Finiels.

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Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie biblipontdemontvert@gmail.com

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English :

As part of the fête de la nature en Lozère (Lozère nature festival), come and take part in unusual readings on Tuesday May 19 from 6pm to 8pm, a walk that combines nature and culture starting from the Col de Finiels.

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L’événement FÊTE DE LA NATURE EN LOZÈRE LECTURES INSOLITES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère