Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SOIREE VIGNERONNE

La Brousse Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Amateurs et amatrices de bons vins.

Le Comité des Fêtes de La Brousse vous donne rendez-vous pour la 1ère édition Brousse Wine .

Au programme

– dégustation de vin avec planche de tapas

– soirée musicale, animée par Laurent Molinarie

– partage, moment convivial, bonne ambiance assurée.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION, PLACES LIMITEES

Oyé Oyé !

Amateurs et amatrices de bons vins.

Le Comité des Fêtes de La Brousse vous donne rendez-vous

SAMEDI 16 MAI, À LA BROUSSE, à 20h

Pour la 1ère édition Brousse Wine .

Au programme

– dégustation de vin avec planche de tapas

– soirée musicale, animée par Laurent Molinarie

– partage, moment convivial, bonne ambiance assurée.

⚠️UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION⚠️

PLACES LIMITEES

On vous attend nombreuses et nombreux .

La Brousse Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 31 76 81 57

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English :

Wine lovers.

The Comité des Fêtes de La Brousse invites you to the 1st edition of Brousse Wine .

The program includes

– wine tasting with tapas

– musical evening, hosted by Laurent Molinarie

– sharing, conviviality and a great atmosphere.

RESERVATIONS ONLY, PLACES LIMITED

L’événement SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère