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SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 16 mai 2026.

Adresse : La Brousse

Ville : 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Département : Lozère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SOIREE VIGNERONNE

La Brousse Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Amateurs et amatrices de bons vins.
Le Comité des Fêtes de La Brousse vous donne rendez-vous pour la 1ère édition Brousse Wine .
Au programme
– dégustation de vin avec planche de tapas
– soirée musicale, animée par Laurent Molinarie
– partage, moment convivial, bonne ambiance assurée.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION, PLACES LIMITEES
Oyé Oyé !
Amateurs et amatrices de bons vins.
Le Comité des Fêtes de La Brousse vous donne rendez-vous
SAMEDI 16 MAI, À LA BROUSSE, à 20h
Pour la 1ère édition Brousse Wine .
Au programme
– dégustation de vin avec planche de tapas
– soirée musicale, animée par Laurent Molinarie
– partage, moment convivial, bonne ambiance assurée.
⚠️UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION⚠️
PLACES LIMITEES
On vous attend nombreuses et nombreux   .

La Brousse Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 31 76 81 57 

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English :

Wine lovers.
The Comité des Fêtes de La Brousse invites you to the 1st edition of Brousse Wine .
The program includes
– wine tasting with tapas
– musical evening, hosted by Laurent Molinarie
– sharing, conviviality and a great atmosphere.
RESERVATIONS ONLY, PLACES LIMITED

L’événement SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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