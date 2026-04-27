SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 16 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SOIREE VIGNERONNE
La Brousse Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Amateurs et amatrices de bons vins.
Le Comité des Fêtes de La Brousse vous donne rendez-vous pour la 1ère édition Brousse Wine .
Au programme
– dégustation de vin avec planche de tapas
– soirée musicale, animée par Laurent Molinarie
– partage, moment convivial, bonne ambiance assurée.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION, PLACES LIMITEES
Oyé Oyé !
Amateurs et amatrices de bons vins.
Le Comité des Fêtes de La Brousse vous donne rendez-vous
SAMEDI 16 MAI, À LA BROUSSE, à 20h
Pour la 1ère édition Brousse Wine .
Au programme
– dégustation de vin avec planche de tapas
– soirée musicale, animée par Laurent Molinarie
– partage, moment convivial, bonne ambiance assurée.
⚠️UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION⚠️
PLACES LIMITEES
On vous attend nombreuses et nombreux .
La Brousse Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 31 76 81 57
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English :
Wine lovers.
The Comité des Fêtes de La Brousse invites you to the 1st edition of Brousse Wine .
The program includes
– wine tasting with tapas
– musical evening, hosted by Laurent Molinarie
– sharing, conviviality and a great atmosphere.
RESERVATIONS ONLY, PLACES LIMITED
L’événement SOIREE VIGNERONNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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