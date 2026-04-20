OUÏSSEZ-VOIR CHANTS DU DEDANS CHANTS DU DEHORS Masméjean Pont de Montvert Sud Mont Lozère
OUÏSSEZ-VOIR CHANTS DU DEDANS CHANTS DU DEHORS Masméjean Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 2 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
OUÏSSEZ-VOIR CHANTS DU DEDANS CHANTS DU DEHORS
Masméjean Le LabO Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert-balade pour 5 chanteur.euse.s a cappella. Ensemble, nous nous mettons à marcher. Des polyphonies de la Renaissance avec Janequin et Lejeune à la musique minimaliste américaine de Meredith Monk, les voix se mêlent et chantent le rocher, l’arbre, le ruisseau, le ciel et la terre. Sans réservation.
Concert-balade pour 5 chanteur.euse.s a cappella
Ensemble, nous nous mettons à marcher. Des polyphonies de la Renaissance avec Janequin et Lejeune à la musique minimaliste américaine de Meredith Monk, les voix se mêlent et chantent le rocher, l’arbre, le ruisseau, le ciel et la terre.
Nous marchons pour nous réunir dans un lieu clos et faire sonner par nos chants Britten, Vasks et Machuel les résonances d’une contemplation commune. Un dialogue s’instaure alors entre notre sensibilité et la nature, et l’espace du dedans et du dehors. Comme un rituel, un cercle de voix. Sans réservation. .
Masméjean Le LabO Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie contact@lagrandegarabagne.fr
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English :
Concert-balade for 5 a cappella singers. Together, we start walking. From the Renaissance polyphonies of Janequin and Lejeune to the minimalist American music of Meredith Monk, voices mingle and sing of rock, tree, stream, sky and earth. No reservation required.
L’événement OUÏSSEZ-VOIR CHANTS DU DEDANS CHANTS DU DEHORS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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