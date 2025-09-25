BALADE À CHEVAL AVEC PASCAL CHARRIER Pont de Montvert Sud Mont Lozère
BALADE À CHEVAL AVEC PASCAL CHARRIER Pont de Montvert Sud Mont Lozère dimanche 26 avril 2026.
BALADE À CHEVAL AVEC PASCAL CHARRIER
Masmejean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Pascal Charrier vous propose une balade à cheval dans les paysages pittoresques de Vialas à Masméjan.
En lien au concert Petite Montagne
Gratuit Jauge Limitée réservations indispensables
Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, association Épi de mains .
Masmejean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr
English :
Pascal Charrier takes you on a horseback ride through the picturesque countryside from Vialas to Masméjan.
In conjunction with the Petite Montagne concert
Free admission ? Limited capacity ? reservations essential
