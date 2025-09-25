BALADE À CHEVAL AVEC PASCAL CHARRIER Pont de Montvert Sud Mont Lozère

BALADE À CHEVAL AVEC PASCAL CHARRIER

Masmejean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Pascal Charrier vous propose une balade à cheval dans les paysages pittoresques de Vialas à Masméjan.

En lien au concert Petite Montagne

Gratuit Jauge Limitée réservations indispensables

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, association Épi de mains .

Masmejean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Pascal Charrier takes you on a horseback ride through the picturesque countryside from Vialas to Masméjan.

In conjunction with the Petite Montagne concert

Free admission ? Limited capacity ? reservations essential

