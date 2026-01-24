STAGE CLOWN CREATION

Masmejean Au LabO Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 250 – 250 – 300 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-06

Un stage en petit groupe permettant d’aller vers la présence du clown sur scène avec lui même et son public. Bruno vous accompagnera à la création de votre numéro, pour finir avec un cabaret public.

Un stage en petit groupe permettant d’aller vers la présence du clown sur scène avec lui même et son public. Bruno vous accompagnera à la création de votre numéro, pour finir avec un cabaret public. .

Masmejean Au LabO Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A small-group workshop to get to grips with clowning on stage: with yourself and your audience. Bruno will guide you through the creation of your act, ending with a public cabaret.

L’événement STAGE CLOWN CREATION Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-02-12 par Conseil Départemental