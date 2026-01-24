STAGE CLOWN CREATION Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Tarif : 250 – 250 – 300 EUR
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-10
Un stage en petit groupe permettant d’aller vers la présence du clown sur scène avec lui même et son public. Bruno vous accompagnera à la création de votre numéro, pour finir avec un cabaret public.
Masmejean Au LabO Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
A small-group workshop to get to grips with clowning on stage: with yourself and your audience. Bruno will guide you through the creation of your act, ending with a public cabaret.
