CONVERSATION CROISÉE SUR L’AGROPASTORALISME Pont de Montvert Sud Mont Lozère dimanche 26 avril 2026.

Masmejean Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

L’année 2026 a été proclamée par l’ONU Année internationale du pastoralisme.

L’occasion de célébrer les hommes et les troupeaux qui ont forgé les paysages des Causses et des Cévennes depuis des millénaires, et de mettre en avant une pratique traditionnelle qui répond aux enjeux d’aujourd’hui et de demain !

Conversation autour de l’agropastoralisme pour croiser le point de vue de l’artiste avec celui d’un·e membre de l’Entente Causses Cévennes.

En lien au concert Petite Montagne

Gratuit Jauge limitée

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec l’Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, association Épi de mains .

Masmejean Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

The UN has declared 2026 the International Year of Pastoralism.

An opportunity to celebrate the people and herds that have forged the landscapes of the Causses and Cévennes for millennia, and to highlight a traditional practice that meets the challenges of today and tomorrow!

German :

Das Jahr 2026 wurde von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der Weidewirtschaft erklärt.

Dies ist eine Gelegenheit, die Menschen und Herden zu feiern, die seit Jahrtausenden die Landschaften der Causses und Cevennen prägen, und eine traditionelle Praxis hervorzuheben, die den Herausforderungen von heute und morgen gerecht wird!

Italiano :

L’ONU ha dichiarato il 2026 Anno Internazionale del Pastoralismo.

È un’occasione per celebrare le persone e le mandrie che hanno plasmato i paesaggi delle Causses e delle Cévennes per migliaia di anni e per mettere in evidenza una pratica tradizionale che risponde alle sfide di oggi e di domani!

Espanol :

La ONU ha declarado 2026 Año Internacional del Pastoralismo.

Esta es una oportunidad para celebrar a las personas y los rebaños que han dado forma a los paisajes de Causses y Cévennes durante miles de años, y para poner de relieve una práctica tradicional que responde a los retos de hoy y de mañana

