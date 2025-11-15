STAGE DE CIRQUE ENFANT Pont de Montvert Sud Mont Lozère

STAGE DE CIRQUE ENFANT

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Enfant

Date :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-27

Du 27 au 30 avril stage de cirque pour enfants à la salle polyvalente du Pont de Montvert.

Programme complet à venir

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

April 27-30: Circus workshop for children at the Pont de Montvert multi-purpose hall.

Full program to come

German :

Vom 27. bis 30. April Zirkuspraktikum für Kinder in der Mehrzweckhalle von Le Pont de Montvert.

Vollständiges Programm folgt

Italiano :

Dal 27 al 30 aprile, laboratorio di circo per bambini presso la sala polivalente di Pont de Montvert.

Programma completo in arrivo

Espanol :

Del 27 al 30 de abril, taller de circo para niños en la sala polivalente del Pont de Montvert.

Programa completo próximamente

