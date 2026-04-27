PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET ODORAT Pont de Montvert Sud Mont Lozère
PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET ODORAT Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 8 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET ODORAT
Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Ce week-end vous invite à explorer l’ouïe et l’odorat — deux sens subtils, profondément reliés à la mémoire, aux émotions et à l’invisible. Se laisser traverser par les vibrations, les parfums, les ambiances.
À travers le mouvement, le souffle, le son et la nature, nous ouvrirons un espace d’exploration sensible, entre intériorité et présence au vivant.
Affiner l’écoute, éveiller la mémoire des sens
Ce deuxième week-end vous invite à explorer l’ouïe et l’odorat — deux sens subtils, profondément reliés à la mémoire, aux émotions et à l’invisible. Se laisser traverser par les vibrations, les parfums, les ambiances.
À travers le mouvement, le souffle, le son et la nature, nous ouvrirons un espace d’exploration sensible, entre intériorité et présence au vivant.
Écouter autrement Toucher la matière Goûter pleinement Habiter le corps autrement.
Programme du Week-end
Vendredi 8
10h • Atelier ressentis corporels avec Manon
12h • Repas partagé
15h • Yoga avec Anna
18h • Voyage sonore avec Agnès
19h • Repas végétal
Samedi 9
9h • Yoga avec Anna
10h30 • Atelier Fleurs de Bach avec Ludivine
12h • Repas végétal
15h • Balade méditative avec Michel & Marie-Noëlle Thème l’odorat
19h • Repas végétal
Dimanche 10
9h • Exploration sensorielle ATB
10h30 • Initiation hypnose avec Aurore
12h • Repas végétal .
Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 67 43 06 31
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English :
This weekend invites you to explore hearing and smell? two subtle senses deeply linked to memory, emotions and the invisible. Let vibrations, fragrances and atmospheres flow through you.
Through movement, breath, sound and nature, we open up a space for sensitive exploration, between interiority and presence with the living.
L’événement PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET ODORAT Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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