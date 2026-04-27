Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET ODORAT

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Ce week-end vous invite à explorer l’ouïe et l’odorat — deux sens subtils, profondément reliés à la mémoire, aux émotions et à l’invisible. Se laisser traverser par les vibrations, les parfums, les ambiances.

À travers le mouvement, le souffle, le son et la nature, nous ouvrirons un espace d’exploration sensible, entre intériorité et présence au vivant.

Affiner l’écoute, éveiller la mémoire des sens

Ce deuxième week-end vous invite à explorer l’ouïe et l’odorat — deux sens subtils, profondément reliés à la mémoire, aux émotions et à l’invisible. Se laisser traverser par les vibrations, les parfums, les ambiances.

À travers le mouvement, le souffle, le son et la nature, nous ouvrirons un espace d’exploration sensible, entre intériorité et présence au vivant.

Écouter autrement Toucher la matière Goûter pleinement Habiter le corps autrement.

Programme du Week-end

Vendredi 8

10h • Atelier ressentis corporels avec Manon

12h • Repas partagé

15h • Yoga avec Anna

18h • Voyage sonore avec Agnès

19h • Repas végétal

Samedi 9

9h • Yoga avec Anna

10h30 • Atelier Fleurs de Bach avec Ludivine

12h • Repas végétal

15h • Balade méditative avec Michel & Marie-Noëlle Thème l’odorat

19h • Repas végétal

Dimanche 10

9h • Exploration sensorielle ATB

10h30 • Initiation hypnose avec Aurore

12h • Repas végétal .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 67 43 06 31

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English :

This weekend invites you to explore hearing and smell? two subtle senses deeply linked to memory, emotions and the invisible. Let vibrations, fragrances and atmospheres flow through you.

Through movement, breath, sound and nature, we open up a space for sensitive exploration, between interiority and presence with the living.

L’événement PRINTEMPS DES SENS SÉJOUR OUÏE ET ODORAT Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère