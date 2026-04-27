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CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Quai

Adresse : Le Bistrot des Cévennes

Ville : 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Département : Lozère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES

Le Quai Le Bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Le Bistrot des Cévennes, Chez Romain, propose le samedi 9 mai à 20h, un concert du groupe The Fuzzy Dice (Rock n’Roll Rockabilly).
Le Bistrot des Cévennes, Chez Romain, propose le samedi 9 mai à 20h, un concert du groupe The Fuzzy Dice (Rock n’Roll Rockabilly).   .

Le Quai Le Bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 80 12 

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English :

The Bistrot des Cévennes, Chez Romain, offers a concert by The Fuzzy Dice (Rock n’Roll Rockabilly) on Saturday May 9 at 8pm.

L’événement CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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