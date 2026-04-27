CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 9 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES
Le Quai Le Bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le Bistrot des Cévennes, Chez Romain, propose le samedi 9 mai à 20h, un concert du groupe The Fuzzy Dice (Rock n’Roll Rockabilly).
Le Bistrot des Cévennes, Chez Romain, propose le samedi 9 mai à 20h, un concert du groupe The Fuzzy Dice (Rock n’Roll Rockabilly). .
Le Quai Le Bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 80 12
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English :
The Bistrot des Cévennes, Chez Romain, offers a concert by The Fuzzy Dice (Rock n’Roll Rockabilly) on Saturday May 9 at 8pm.
L’événement CONCERT AU BISTROT DES CÉVENNES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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