CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 29 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE
Auberge des Bastides Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’Auberge des Bastides vous propose un concours de pétanque en doublette monté à partir de 16h. Restauration rapide sur place lauze charcutière, burgers, paninis.
L’Auberge des Bastides vous propose un concours de pétanque en doublette monté à partir de 16h. Restauration rapide sur place lauze charcutière, burgers, paninis. .
Auberge des Bastides Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 49 64 99
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English :
The Auberge des Bastides invites you to a pétanque competition for two, starting at 4pm. Fast food on site: lauze charcutier, burgers, paninis.
L’événement CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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