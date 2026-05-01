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CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Auberge des Bastides

Ville : 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Département : Lozère

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10 Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE

Auberge des Bastides Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

L’Auberge des Bastides vous propose un concours de pétanque en doublette monté à partir de 16h. Restauration rapide sur place lauze charcutière, burgers, paninis.
L’Auberge des Bastides vous propose un concours de pétanque en doublette monté à partir de 16h. Restauration rapide sur place lauze charcutière, burgers, paninis.   .

Auberge des Bastides Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 49 64 99 

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English :

The Auberge des Bastides invites you to a pétanque competition for two, starting at 4pm. Fast food on site: lauze charcutier, burgers, paninis.

L’événement CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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