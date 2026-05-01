Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE

Auberge des Bastides Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’Auberge des Bastides vous propose un concours de pétanque en doublette monté à partir de 16h. Restauration rapide sur place lauze charcutière, burgers, paninis.

L’Auberge des Bastides vous propose un concours de pétanque en doublette monté à partir de 16h. Restauration rapide sur place lauze charcutière, burgers, paninis. .

Auberge des Bastides Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 49 64 99

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English :

The Auberge des Bastides invites you to a pétanque competition for two, starting at 4pm. Fast food on site: lauze charcutier, burgers, paninis.

L’événement CONCOURS DE PETANQUE DOUBLETTE MONTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère