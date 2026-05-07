FÊTE DE L’ÉCOLE AU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert Sud Mont Lozère
FÊTE DE L’ÉCOLE AU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 26 juin 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
FÊTE DE L’ÉCOLE AU PONT DE MONTVERT
Ecole de l’Estournal Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Au programme Animations, spectacles des enfants (18h), apéritif (19h),repas (20h30) et concert de Guillaume Caparos.
La fête est organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de l’Estournal.
Venez nombreux pour ce moment convivial !
Vendredi 26 juin à partir de 16h30 c’est la fête à l’école de l’Estournal au Pont de Montvert!
Au programme Animations, spectacles des enfants (18h), apéritif (19h),repas (20h30) et concert de Guillaume Caparos.
La fête est organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de l’Estournal.
Venez nombreux pour ce moment convivial ! .
Ecole de l’Estournal Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 86 30
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English :
On the program: entertainment, children’s show (6pm), aperitif (7pm), meal (8:30pm) and concert by Guillaume Caparos.
The party is organized by the Estournal school parents’ association.
We look forward to seeing you there!
L’événement FÊTE DE L’ÉCOLE AU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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