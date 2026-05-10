VISITES DE FERMES 2026 L’ARBRE AUX ABEILLES Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

VISITES DE FERMES 2026 L’ARBRE AUX ABEILLES

Parking du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Au fil de la balade, vous découvrirez un site conservatoire de l’abeille noire, la tradition ancestrale des ruchers troncs et la biodiversité du verger conservatoire. Vous pourrez déguster miels et hydromels obtenus par ces méthodes.

Sur inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

Cet été, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

Plongez au cœur de la Vallée de l’Abeille Noire pour une immersion au sein d’un site de conservation d’exception où le patrimoine vivant rencontre l’histoire locale.

Cette expérience unique vous dévoile un ensemble agricole préservé, mettant à l’honneur la tradition ancestrale des ruchers troncs et la biodiversité du verger conservatoire.

Au fil de la balade, vous découvrirez l’irrigation gravitaire, un système séculaire qui façonne encore aujourd’hui nos paysages, avant de conclure la visite par une dégustation de miel et d’hydromels artisanaux.

Information sur la visite

– Visite d’un site conservatoire de l’abeille noire et des pratiques agricoles liées

– Dégustation des miels et hydromels obtenus par ces méthodes. Achat possible.

Informations pratiques

Prévoir une tenue adaptée (manches longues et pantalon).

Le rendez-vous se fait au parking du temple au Pont-de-Montvert pour organiser le covoiturage.

Informations pratiques

Prévoir une tenue adaptée (manches longues et pantalon).

Le rendez-vous se fait au parking du temple au Pont-de-Montvert pour organiser le covoiturage.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Parking du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Along the way, you’ll discover a black bee conservation site, the ancestral tradition of trunk beehives and the biodiversity of the conservatory orchard. You’ll also be able to taste honeys and meads made using these methods.

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026 L’ARBRE AUX ABEILLES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère