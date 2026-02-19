INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Que vous soyez novice ou simplement curieux , laissez-vous tenter par une initiation à la pêche au coup en rivières! (Dès 7 ans)

Tout inclus Matériel de pro et pass pêche fournis.

Prêt à ferrer votre premier poisson ? Inscrivez-vous sans plus attendre !

Envie d’une parenthèse nature et de découvrir les secrets de nos rivières ? Laissez-vous tenter par une initiation à la pêche au coup ! Que vous soyez novice ou simplement curieux, venez partager un moment de détente et de complicité au bord de l’eau.

Accompagné par un guide de pêche diplômé, vous apprendrez les gestes essentiels pour réussir vos premières prises dans une ambiance conviviale et pédagogique.

Pourquoi s’inscrire ?

– Zéro contrainte Tout est fourni ! Le matériel technique et votre pass pêche (valable le temps de l’activité) sont inclus.

– Pour tous Un atelier accessible à tous, dès 7 ans.

– Le cadre Profitez de la sérénité de la rivière et reconnectez vous à l’environnement.

Attention Pour garantir une expérience de qualité et un accompagnement personnalisé, le nombre de places est limité.

Prêt à ferrer votre premier poisson ? Inscrivez-vous sans plus attendre ! .

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 68 16 11 51 peche-mont-lozere@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a novice or simply curious, let yourself be tempted by an introduction to river fishing! (From 7 years old)

All-inclusive: professional equipment and fishing pass provided.

Ready to hook your first fish? Sign up now!

L’événement INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère