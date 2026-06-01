ATELIER D’INITIATION DESSIN NATURALISTE ET AQUARELLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
ATELIER D’INITIATION DESSIN NATURALISTE ET AQUARELLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère mercredi 17 juin 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
ATELIER D’INITIATION DESSIN NATURALISTE ET AQUARELLE
Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le Foyer Rural Passe Montagne vous propose un atelier d’initiation dessin naturaliste et aquarelle avec Charlotte Renou, illustratrice.
Inscription jusqu’au 10 juin au 06 33 49 09 21
Le Foyer Rural Passe Montagne vous propose un atelier d’initiation dessin naturaliste et aquarelle avec Charlotte Renou, illustratrice.
Inscription jusqu’au 10 juin au 06 33 49 09 21 .
Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 33 49 09 21
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English :
Foyer Rural Passe Montagne offers an introductory naturalistic drawing and watercolor workshop with illustrator Charlotte Renou.
Registration until June 10 on 06 33 49 09 21
L’événement ATELIER D’INITIATION DESSIN NATURALISTE ET AQUARELLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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