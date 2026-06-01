Pont de Montvert Sud Mont Lozère

KELISSA FETE SES 20 ANS

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Kélissa fête ses 20 ans au Pont de Montvert ! Depuis 2006, l’association Kélissa oeuvre à mettre en place un projet de développement socio-économique et culturel au village d’Hanlé Dabi au coeur de la région Afar en Ethiopie.

L’association Kélissa fête ses 20 ans au Pont de Montvert ! Depuis 2006, l’association Kélissa oeuvre à mettre en place un projet de développement socio-économique et culturel au village d’Hanlé Dabi au coeur de la région Afar en Ethiopie.

Au programme

– 18 h Accueil, cérémonie du café, galerie photos commentées

– 18h30 présentation de l’association avec un film de 10 min, questions/réponses

– 19h45 repas éthiolozerien 10€ (réservation préférable)

– 21h concert de soutien aux actions de Kélissa avec AFRICAN ALI

Participation libre .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 86 99 39 13 contact@kelissa.org

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English :

The Kélissa association celebrates its 20th anniversary in Pont de Montvert! Since 2006, the Kélissa association has been working to set up a socio-economic and cultural development project in the village of Hanlé Dabi in the heart of the Afar region of Ethiopia.

L’événement KELISSA FETE SES 20 ANS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère