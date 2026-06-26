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CONFÉRENCE HISTOIRE ET PRINCIPES PROTESTANTS Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE HISTOIRE ET PRINCIPES PROTESTANTS Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE HISTOIRE ET PRINCIPES PROTESTANTS Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Temple
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Tarif
Gratuit Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE HISTOIRE ET PRINCIPES PROTESTANTS

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique histoire et principes protestants.
Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique histoire et principes protestants.   .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

As part of the Entretiens du Temple series, Pastor Gill Daudé will be speaking tonight on the topic: Protestant history and principles.

L’événement CONFÉRENCE HISTOIRE ET PRINCIPES PROTESTANTS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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