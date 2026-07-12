3 CONCERTS RENAISSANCE, BAROQUE, MODERNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

3 CONCERTS RENAISSANCE, BAROQUE, MODERNE

Rue du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

De Josquin des Prez, né peut-être en 1450 à Benjamen Britten mort en 1976, l’ensemble A la Vida parcourt un demi millénaire d’oeuvres vocales

De Josquin des Prez, né peut-être en 1450 à Benjamen Britten mort en 1976, l’ensemble A la Vida parcourt un demi millénaire d’oeuvres vocales. Vingt compositions de treize musiciens des périodes Renaissance, Baroque et Moderne se feront entendre sous la direction de Pierre Contat.

Bienvenue dans notre odyssée musicale. Elle vous embarque en compagnie d’auteurs portugais, anglais, russo-américain, français, allemand, espagnol, hongrois, catalan, belge, italien ; certains furent célèbres en leur temps, tels Roland de Lassus et Carlo Gesualdo, d’autres comme Claudio Monteverdi ou Francis Poulenc s’illustrent de concerts en représentations.

D’autres enfin, sont quelque peu oubliés ou méconnus, n’est-ce pas Mateo Flecha el Viejo, Gaspar Fernandes ?

Quoi qu’il en soit, les belles oeuvres demeurent. Nous vous les offrons.

L’ensemble vocal A la Vida réunit depuis 2021 un groupe d’ami-es du grand Sud, engagé-es dans divers choeurs et activités musicales. Cherchant plus d’intimité, la formation exprime sa sensibilité au travers d’un répertoire Renaissance / Baroque / Moderne.

Pierre Contat, pianiste et organiste, assure la direction musicale de l’ensemble. Il a concocté le programme de cette tournée en Cévennes et Lozère et accompagne les pièces aux claviers.

Karine Magnetto, mezzo-soprano, apporte au choeur sa voix de soliste et sa compétence de professeur de chant.

Compositeurs au programme Béla Bartok, Benjamen Britten, John Dowland, Pedro de Escobar, Gaspar Fernandes, Mateo Flecha el Viejo, Carlo Gesualdo, Georg Friedrich Haendel, Roland de Lassus, Claudio Monteverdi, Francis Poulenc, Josquin des Prez, Sergueï Rachmaninov. .

Rue du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 09 69 36 03 liomil@numericable.fr

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English :

From Josquin des Prez—perhaps born in 1450—to Benjamin Britten, who died in 1976, the ensemble A la Vida spans half a millennium of vocal works

L’événement 3 CONCERTS RENAISSANCE, BAROQUE, MODERNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental