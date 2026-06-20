HEBDOS DE L’ÉTÉ THE CARDABELLS Pont de Montvert Sud Mont Lozère mardi 14 juillet 2026.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

HEBDOS DE L’ÉTÉ THE CARDABELLS

Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Une musique intemporelle à laquelle le quartet ajoute une énergie électrique très singulière, blues de comptoir / folk rugueux.

Les Hebdos de l’été reviennent avec une saison 2026 pleine de concerts !

Pour le 14 juillet au Pont de Montvert, The Cardabells se produira sur le quai du village !

Une musique intemporelle à laquelle le quartet ajoute une énergie électrique très singulière, blues de comptoir / folk rugueux. .

Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Timeless music to which the quartet adds a very distinctive electric energy—barroom blues and raw folk.

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ THE CARDABELLS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère