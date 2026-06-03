UN ÉTÉ AVEC LE PARC VOYAGE EN TERRE D’ELEVAGE Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 30 juillet 2026.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

UN ÉTÉ AVEC LE PARC VOYAGE EN TERRE D’ELEVAGE

Parking du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Recherchons au hameau de l’Hôpital les vestiges des pratiques agro-pastorales du Moyen Âge, et discutons avec un éleveur de ses pratiques d’aujourd’hui !

Rdv au parking du temple du pont de Montvert pour covoiturer ensemble jusqu’au hameau de l’Hopital.

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94

Recherchons au hameau de l’Hôpital les vestiges des pratiques agro-pastorales du Moyen Âge, et discutons avec un éleveur de ses pratiques d’aujourd’hui !

Au cours d’une promenade dans le hameau et aux alentours, nous partirons à la recherche des vestiges des pratiques agricoles passées ancienne commanderie hospitalière de Gap Francès, croix de Malte, aires de battage,…

Nous échangerons avec des éleveurs locaux pour savoir comment ont évolué les pratiques agricoles et pastorales, les paysages et le bâti, au hameau de l’Hôpital et sur le Mont Lozère.

Rdv au parking du temple du pont de Montvert pour covoiturer ensemble jusqu’au hameau de l’Hopital.

Possibilité pour ceux qui le souhaitent de pique-niquer ensemble à midi.

Tout public, à partir de 6 ans.

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .

Parking du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s search the hamlet of l’Hôpital for vestiges of medieval agro-pastoral practices, and talk to a farmer about his current practices!

Meet at the temple parking lot in Pont de Montvert and carpool to the Hopital hamlet.

Information and bookings OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC VOYAGE EN TERRE D’ELEVAGE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère