CONFÉRENCE UNE BIBLE SUBVERSIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONFÉRENCE UNE BIBLE SUBVERSIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 30 juillet 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONFÉRENCE UNE BIBLE SUBVERSIVE
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique une bible subversive.
Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique une bible subversive. .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
As part of the Entretiens du Temple series, Pastor Gill Daudé will be speaking tonight on the topic: A Subversive Bible.
L’événement CONFÉRENCE UNE BIBLE SUBVERSIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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