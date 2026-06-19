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CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère

dimanche 12 juillet 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Adresse
Temple
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:45:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !
Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !
Avec Dominique Etiévant, Rossmary Rangel et Colette Atger, flûtes et Yayoi Adachi, piano.   .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Three transverse flutes and a piano to enchant your evening with Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, jazz, and music from Venezuela… A musical extravaganza full of emotion and joy!

L’événement CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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