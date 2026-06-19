Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:45:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !

Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !

Avec Dominique Etiévant, Rossmary Rangel et Colette Atger, flûtes et Yayoi Adachi, piano. .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Three transverse flutes and a piano to enchant your evening with Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, jazz, and music from Venezuela… A musical extravaganza full of emotion and joy!

L’événement CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère