CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère
dimanche 12 juillet 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:45:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !
Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !
Avec Dominique Etiévant, Rossmary Rangel et Colette Atger, flûtes et Yayoi Adachi, piano. .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Three transverse flutes and a piano to enchant your evening with Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, jazz, and music from Venezuela… A musical extravaganza full of emotion and joy!
L’événement CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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