7° ÉDITION FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-27

Festival de Théâtre Le Grand Mistère revient pour la 7ème édition !

Comme les années passées, les représentations auront lieux au Pont de Montvert et elles alterneront à Florac, Génolhac, Sainte-Enimie, Saint Privat de Vallongue, Vialas..

Cette année l’équipe présentera, un triptyque autour de la thématique À tombeau ouvert qui suit une chronologie, celle des trois âges d’une vie.

Festival de Théâtre Le Grand Mistère revient pour la 7ème édition !

Comme les années passées, les représentations auront lieux au Pont de Montvert et elles alterneront à Florac, Génolhac, Sainte-Enimie, Saint Privat de Vallongue, Vialas..

Après une édition 2025 consacrée à Un ennemi du peuple d’après Ibsen qui résonnait avec les enjeux cévenols, l’équipe présentera

Un triptyque autour de la thématique À tombeau ouvert qui suit une chronologie, celle des trois âges d’une vie. Réunissant trois pièces

– Une histoire de paradis, un conte d’Isaac Bashevis Singer,

– les funérailles d’hiver et les pleurnicheurs d’Hanokh Levin. .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie grandmisteretheatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Grand Mistère Theatre Festival returns for its 7th edition!

As in previous years, performances will take place in Pont de Montvert, alternating between Florac, Génolhac, Sainte-Enimie, Saint Privat de Vallongue and Vialas.

This year, the team will present a triptych based on the theme of À tombeau ouvert (open tomb), which follows the chronology of the three ages of life.

L’événement 7° ÉDITION FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-03-04 par Conseil Départemental