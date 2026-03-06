7° ÉDITION FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
7° ÉDITION FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE
Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Participation libre
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-09
2026-07-27
Festival de Théâtre Le Grand Mistère revient pour la 7ème édition !
Comme les années passées, les représentations auront lieux au Pont de Montvert et elles alterneront à Florac, Génolhac, Sainte-Enimie, Saint Privat de Vallongue, Vialas..
Cette année l’équipe présentera, un triptyque autour de la thématique À tombeau ouvert qui suit une chronologie, celle des trois âges d’une vie.
Après une édition 2025 consacrée à Un ennemi du peuple d’après Ibsen qui résonnait avec les enjeux cévenols, l’équipe présentera
Un triptyque autour de la thématique À tombeau ouvert qui suit une chronologie, celle des trois âges d’une vie. Réunissant trois pièces
– Une histoire de paradis, un conte d’Isaac Bashevis Singer,
– les funérailles d’hiver et les pleurnicheurs d’Hanokh Levin. .
Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie grandmisteretheatre@gmail.com
English :
Le Grand Mistère Theatre Festival returns for its 7th edition!
As in previous years, performances will take place in Pont de Montvert, alternating between Florac, Génolhac, Sainte-Enimie, Saint Privat de Vallongue and Vialas.
This year, the team will present a triptych based on the theme of À tombeau ouvert (open tomb), which follows the chronology of the three ages of life.
