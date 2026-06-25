FÊTE DE LA PAROISSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
FÊTE DE LA PAROISSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère dimanche 12 juillet 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
FÊTE DE LA PAROISSE
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Pour la fête du 12 Juillet, vous retrouverez le culte à 11h au Temple du Pont de Montvert, suivi du traditionnel repas dans la cour du temple avec un Rougaï cette année. Des animations traditionnelles et chansons humanistes avec Lucas Aït El Massi animeront ce moment. Le soir, concert à 20h45 de l’ensemble Les Flûtes Enchanteuses .
Pour la fête du 12 Juillet, vous retrouverez le culte à 11h au Temple du Pont de Montvert, suivi du traditionnel repas dans la cour du temple avec un Rougaï cette année. Des animations traditionnelles et chansons humanistes avec Lucas Aït El Massi (professeur de musique au Pont de Montvert) animeront ce moment.
Le soir, concert à 20h45 de l’ensemble Les Flûtes Enchanteuses . .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 61 84 13 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the July 12 celebration, the service will be held at 11 a.m. at the Temple du Pont de Montvert, followed by the traditional meal in the temple courtyard, featuring a Rouga this year. Traditional entertainment and “humanist songs” performed by Lucas A%EFt El Massi will liven up the event. In the evening, there will be a concert at 8:45 p.m. by the ensemble “Les Fl%FBtes Enchanteuses.”
L’événement FÊTE DE LA PAROISSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Pont de Montvert Sud Mont Lozère (Lozère)
- FESTI’VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE vallée de l’abeiile noire Pont de Montvert Sud Mont Lozère 4 juillet 2026
- EXPOSITION PEINTURES Pont de Montvert Sud Mont Lozère 6 juillet 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère 8 juillet 2026
- HEBDOS DE L’ÉTÉ THE CARDABELLS Pont de Montvert Sud Mont Lozère 14 juillet 2026
- CONCERTS SAUVAGES #3 Pont de Montvert Sud Mont Lozère 14 juillet 2026