Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FÊTE DE LA PAROISSE

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Pour la fête du 12 Juillet, vous retrouverez le culte à 11h au Temple du Pont de Montvert, suivi du traditionnel repas dans la cour du temple avec un Rougaï cette année. Des animations traditionnelles et chansons humanistes avec Lucas Aït El Massi animeront ce moment. Le soir, concert à 20h45 de l’ensemble Les Flûtes Enchanteuses .

Pour la fête du 12 Juillet, vous retrouverez le culte à 11h au Temple du Pont de Montvert, suivi du traditionnel repas dans la cour du temple avec un Rougaï cette année. Des animations traditionnelles et chansons humanistes avec Lucas Aït El Massi (professeur de musique au Pont de Montvert) animeront ce moment.

Le soir, concert à 20h45 de l’ensemble Les Flûtes Enchanteuses . .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 61 84 13 95

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English :

For the July 12 celebration, the service will be held at 11 a.m. at the Temple du Pont de Montvert, followed by the traditional meal in the temple courtyard, featuring a Rouga this year. Traditional entertainment and “humanist songs” performed by Lucas A%EFt El Massi will liven up the event. In the evening, there will be a concert at 8:45 p.m. by the ensemble “Les Fl%FBtes Enchanteuses.”

L’événement FÊTE DE LA PAROISSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère