Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M Temple protestant Bergerac
dimanche 27 septembre 2026 · Temple protestant · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M
Temple protestant Place du Docteur Cayla Bergerac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert exceptionnel de l’Ensemble vocal de Périgueux et du Choeur G’M de Gujan Mestras.
Sous la direction d’Anne Maugard et Sylvie Golias.
Soliste Francis Etosi
Piano Bruno Rossignol et Xavier Jugla-Danty
Extraits de la Messa di Gloria de Puccini, mélodies françaises, Debussy, Duparc, Fauré, Mendelssohn, Gjeilo, Whitacre
Les bénéfices seront reversés aux sinistrés de la Gironde.
Billetterie à Quai Cyrano .
Temple protestant Place du Docteur Cayla Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com
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English : Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M
L’événement Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M Bergerac a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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