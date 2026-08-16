Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M Temple protestant Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M

Temple protestant Place du Docteur Cayla Bergerac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert exceptionnel de l’Ensemble vocal de Périgueux et du Choeur G’M de Gujan Mestras.

Sous la direction d’Anne Maugard et Sylvie Golias.

Soliste Francis Etosi

Piano Bruno Rossignol et Xavier Jugla-Danty

Extraits de la Messa di Gloria de Puccini, mélodies françaises, Debussy, Duparc, Fauré, Mendelssohn, Gjeilo, Whitacre

Les bénéfices seront reversés aux sinistrés de la Gironde.

Billetterie à Quai Cyrano .

Temple protestant Place du Docteur Cayla Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com

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English : Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M

L’événement Concert | Ensemble vocal de Périgueux et Choeur G’M Bergerac a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides