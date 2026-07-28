Concert ensemble vocal Novo Genere Église Notre-Dame de l’Assomption Phalsbourg

Informations pratiques

Phalsbourg

Concert ensemble vocal Novo Genere

Église Notre-Dame de l’Assomption Rue de l’église Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’ensemble vocal Novo Genere composé de 17 choristes et 2 musiciens professionnels violoncelliste et pianiste se produira en l’église de Phalsbourg.

2026 est une année particulière puisque Novo Genere fête ses 20 ans. Deux décennies de chant choral dans le Grand Est, en Suisse et en Belgique. Vingt ans de musique, de rencontres, de voix unies par la même passion du chant polyphonique.

Un voyage musical sous les voûtes du Patrimoine

Le temps d’une soirée, dans l’écrin de la collégiale, l’ensemble proposera une vingtaine de titres puisés dans un répertoire sans frontières musique sacrée et classique, gospel, pop internationale et chanson française. De 4 à 11 voix, alternant l’accompagnement instrumental et la pureté du chant a cappella, Novo Genere offrira un véritable voyage à travers le temps et les cultures — en parfaite résonance avec l’esprit des Journées du Patrimoine.

Entrée libre une quête sera faite à l’issue du concert afin de pouvoir couvrir les frais du concert.Tout public

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Église Notre-Dame de l’Assomption Rue de l’église Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 78 69 06 62

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the vocal ensemble Novo Genere—composed of 17 singers and two professional musicians (a cellist and a pianist)—will perform at the church in Phalsbourg.

2026 is a special year, as Novo Genere is celebrating its 20th anniversary. Two decades of choral singing in the Grand Est region, Switzerland, and Belgium. Twenty years of music, encounters, and voices united by a shared passion for polyphonic singing.

A Musical Journey Under the Vaults of Heritage

For one evening, in the setting of the collegiate church, the ensemble will perform some twenty pieces drawn from a borderless repertoire: sacred and classical music, gospel, international pop, and French chanson. Ranging from 4 to 11 voices, alternating between instrumental accompaniment and the purity of a cappella singing, Novo Genere will take you on a true journey through time and cultures—in perfect harmony with the spirit of Heritage Days.

Free admission: A collection will be taken at the end of the concert to cover the event’s costs.

L’événement Concert ensemble vocal Novo Genere Phalsbourg a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG