Salon du livre Salle Vauban Phalsbourg

Informations pratiques

Phalsbourg

Salon du livre

Salle Vauban Allée des Sports Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-04

19e édition du salon du livre et du livre d’occasion de Phalsbourg ! Petite restauration sur place. Entrée libre.Tout public

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Salle Vauban Allée des Sports Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 07 62 89 30 animationsurlaplace@gmail.com

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English :

19th Phalsbourg Book and Used Book Fair! Light refreshments available on site. Free admission.

L’événement Salon du livre Phalsbourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG