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AGENDA · Phalsbourg

Salon du livre Salle Vauban Phalsbourg

dimanche 4 octobre 2026 · Salle Vauban · Phalsbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle Vauban
Adresse
Allée des Sports
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Phalsbourg

Salon du livre

Salle Vauban Allée des Sports Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

19e édition du salon du livre et du livre d’occasion de Phalsbourg ! Petite restauration sur place. Entrée libre.Tout public
0  .

Salle Vauban Allée des Sports Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 07 62 89 30  animationsurlaplace@gmail.com

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English :

19th Phalsbourg Book and Used Book Fair! Light refreshments available on site. Free admission.

L’événement Salon du livre Phalsbourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

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