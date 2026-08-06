Salon du livre Salle Vauban Phalsbourg
dimanche 4 octobre 2026 · Salle Vauban · Phalsbourg
Informations pratiques
Phalsbourg
Salon du livre
Salle Vauban Allée des Sports Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
19e édition du salon du livre et du livre d’occasion de Phalsbourg ! Petite restauration sur place. Entrée libre.Tout public
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Salle Vauban Allée des Sports Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 07 62 89 30 animationsurlaplace@gmail.com
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English :
19th Phalsbourg Book and Used Book Fair! Light refreshments available on site. Free admission.
L’événement Salon du livre Phalsbourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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