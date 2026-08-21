Informations pratiques

Phalsbourg

Phals’bouge Fête des sports et des associations

Place d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Forum des associations de la Ville. Sport, culture, engagement venez découvrir les activités proposées par les associations et rencontrer les bénévoles qui font vivre le territoire.

Buvette et petite restauration tout au long de la journée.Tout public

0 .

Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 19 74 phalsbouge@phalsbourg-loisirs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

City Associations Fair. Sports, culture, community involvement: come discover the activities offered by local organizations and meet the volunteers who bring life to our community.

Refreshments and light snacks will be available throughout the day.

L’événement Phals’bouge Fête des sports et des associations Phalsbourg a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG