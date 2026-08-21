Phals’bouge Fête des sports et des associations Phalsbourg
dimanche 13 septembre 2026 · Phalsbourg
Informations pratiques
Phalsbourg
Phals’bouge Fête des sports et des associations
Place d’Armes Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Forum des associations de la Ville. Sport, culture, engagement venez découvrir les activités proposées par les associations et rencontrer les bénévoles qui font vivre le territoire.
Buvette et petite restauration tout au long de la journée.Tout public
0 .
Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 19 74 phalsbouge@phalsbourg-loisirs.fr
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English :
City Associations Fair. Sports, culture, community involvement: come discover the activities offered by local organizations and meet the volunteers who bring life to our community.
Refreshments and light snacks will be available throughout the day.
L’événement Phals’bouge Fête des sports et des associations Phalsbourg a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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